შაკირას უფასო კონცერტს კოპაკაბანაზე დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო

კოლუმბიელმა სუპერვარსკვლავმა შაკირამ თავის კარიერაში ყველაზე მასშტაბური კონცერტი გამართა. რიო-დე-ჟანეიროს ლეგენდარულ კოპაკაბანას პლაჟზე გამართულმა უფასო შოუმ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი შეკრიბა.
49 წლის მომღერალი ისტორიაში მესამე არტისტი გახდა, რომელმაც უზარმაზარი პლაჟის ბოლომდე შევსება მოახერხა. მანამდე ეს გააკეთეს მადონამ 2024 წელს (1,6 მლნ) და ლედი გაგამ 2025 წელს (2,1 მლნ).
შაკირა სასტუმრო Copacabana-სთან დამონტაჟებულ გიგანტურ სცენაზე გამოვიდა და შეასრულა თავისი მთავარი ჰიტები, მათ შორის Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie და She Wolf. შოუს კულმინაცია გახდა მომენტი, როდესაც ცაში ათასობით დრონმა გიგანტური მგლის გამოსახულება შექმნა, რაც მომღერლის ბოლო ტურის სიმბოლოა.
ტურნე Las Mujeres Ya No Lloran („ქალები აღარ ტირიან“), რომელიც რიოში 2025 წელს დაიწყო, გინესის რეკორდების წიგნმა უკვე აღიარა ყველაზე შემოსავლიან ტურნედ ლათინოამერიკელ არტისტებს შორის.