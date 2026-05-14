15 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 15 მაისს 12:00-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, ახალი კუმისი, თელეთი, მთის ძირი, კოდა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკაში არისტოტელეს, კოსტავას, გაგარინის, კალაიჩევის, რუსთაველის და მიმდებარე ქუჩებზე; 13:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამარჯვება, აღთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაჩაგანი, აღმამედლო, ტაკალო, ქირაჩ-მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.