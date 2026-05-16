16 -18 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 16 მაისს 14:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში მერაბ კოსტავას, წერეთლის, ნარიმანოვის, საიათნოვას და მიმდებარე ქუჩებზე; 17 მაისს 08:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში; 18 მაისს 11:00-დან 11:10 საათამდე და 15:50-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს და ბოლნისის მუნიხიპალიტეტის სოფლებში ცურტავი, დიოკნისი, თამარისი, ხიდისყური, არქევანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 12:30 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გომარეთი, კარაბულახი, განახლებვა, სარკინეთი, ახა და მიმდებარე სოფელბში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაზარლო, ლელაშხა, კაპანახჩი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.