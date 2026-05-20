20 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 მაისს 09:25-დან 09:45 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაშტაფა, წითელის სოფელი, შუავერი, კულარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:05 საათამდე და 14:55-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყარაჯალარი, აქთაკლია, ველი, გამარჯვება და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფელბში; 13:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, მწყნეთი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ავრანლო, ხანდო, გუმბათი, რეხა და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 17:00 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, ქესალო, თაზაქენდი და მიმდებარე სოფელბში; 14:00-დან 14:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კალინინო, კაპანახჩი, ქესალო, ნაზარლო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.