23 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 მაისს 08:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში; 25 მაისს 11:00-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოდა, ღოუბანი, ვაშლოვანი, მუხათი, ერტისი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, მარტყოფი, გამარჯვება, ახალსოფელი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპაიტეტის სოფლებში კარათაკლია, აღთაკლია, ფონიჭალა, ფოლადაანთკარი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.