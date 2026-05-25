27 მაისს,, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 მაისს 11:00-დან 15:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქთაკლია, კარათაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თაზაქენდი, ალგეთი, კესალო, ბაიდარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 11:30 საათამდე და 17:00-დან 17:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირიხლო, ცხენსსაშენი, ლეჟბადინი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში სანაპიროს, პუშკინის, წულუკიძის, ქუჩიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირაგა, ჯვარა, ივანოვკა, მენკალისი, შიხილო და მიმდებარე სოფელბში; 14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, პატარა დარბაზი და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.