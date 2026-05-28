28 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 28 მაისს 11:00-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაპანახჩი, ილმაზლო, ქეშალო, ამბაროვკა, ალგეთი, ქეშალო, ალგეთის მევენახეობა. 11:00-დან 12:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში აზიზკენდი, თაზაქენდი, გაჯისაქენდი, დიდი მუღანლო, ლეჟბადინი. 12:00-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ყიზილაჯლო, მუღანლო და მიმდებარე ტერიტორიაზე.
11:00-დან 11:10 საათამდე და 14:50-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის რაიონის სოფლებში ნახიდური, თამარისი, ცურტავი, მუხრანა, ქვ. არქევანი, ხიდისყური, ზემო არქევანი, ფარიზი, ახალი დიოკნისი. 12:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ჭაპალა, რაჭისუბანი, სამტრედო, მწყნეთი, მუხრანა, ნახიდური, ხატისოფელი, სავანეთი.
11:30-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მაშავერა, უკანგორა. 11:30-დან 12:30 საათამდე და 17:30-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში განთიადი, დიდი დმანისი, კიზილქილისა, ჯავახი, კაკლიანი, გედაგდაღი და მიმდებარე სოფლებში.
11:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუღანლო, სართიჭალა, სიონისუბანი, ახალსოფელი. 12:00-დან 14:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ფოლადაანთკარი, გამარჯვება, ყარაჯალარი, გაჩიანი, აღთაკლია, ფონიჭალა. 13:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, ნაგები, თბილწყარო, მზიანეთი, აღთაკლია.
11:00-დან 12:00 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში რჩეულიშვილის, გიორგაძის, ნეკრასოვის, ტოლსტოის, გრანელის, სამშვილიდის, ბერიტაშვილის, მცხეთის, გოგოლის, ბარნოვის, ჯავახიშვილის, კახეთის, ჩეხოვის, სამგორის, ჭყონდიდელის, მშვიდობის ქუჩებზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.