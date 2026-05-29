29 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 29 მაისს 10:40-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში ამლივი, ტბისი, ვაკე, გუდარეხი, აბელიანი და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 11:15 საათამდე და 16:45-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ტეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, პანტიანი, ბეშთაშენი, სამება და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაბულახი, უსეინქენდი, მამიშლარი, ახა, გედაგდაღი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:30 საათამდე და 17:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში კლდიაშვილის, ლესელიძის, მარჯანიშვილის, თოდრიას და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, ლესელიძის, მარჯანიშვილის ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში; 12:00-დან 13:00 საათამდე და 18:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელბში კიზილქილისა, ბოსლები, ჯავახი, მაშავერა და მიმდებარე სოფლებში;
12:15-დან 12:30 საათამდე დ ა17:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, ახალწყალი, მუხრანთელეთი, კრწანისი, წალასყური და მიმდებარე სოფლებში; 12:15-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, ახალწყალი, კუმისი და მიმდებარე სოფელბში; 16:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებსი გამარკვება, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.