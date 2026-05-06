6 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 6 მაისს 02:00-დან 03:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს რუსთავში ყაზბეგის, ცურტაველის, ვახუშტის და მიმებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 02:30-დან 03:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ვახუშტის, ვაჟაფშაველას, მელიქიშვილის, ფალიაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული ქუჩების ნაწილს; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოფო და პატარა ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, ზემო ქვიშიანი და მიმდებარე სოფლებში;14:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიეტის სოფლებში სადახლო, ზვარეთი, რატევანი, სოფელი ბოლნისი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.