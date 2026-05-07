7 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 7 მაისს 11:00-დან 18:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუხათი, 13:45-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში კოდა, ბორბალო. სადახლო, ხულდარა, ზემო ყულარი, ზემო სარალი, აზიზკენდი, ბურმა.
12:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუღანლო, სიონის უბანი, ახალსოფელი. 12:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში სოფელ სართიჭალაში. 15:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ვარკეთილის მეურნეობის დასახლებაში, ვარკეთილში, დიდი ლილოში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.