8 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 8 მაისს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში პატარა ლილო, დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, ქვიშიანი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარათაკლია, აქთაკლია, გაჩიანი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამლივი, ტბისი, ფარცხისი, აბელიანი და მიმდებარე სოფელბში; 12:00-დან 13:00 საათამდე და 18:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამამლო, მამიშლო, მთისძირი, დალარი, ლოქჭანდარი, გუგუთი, კამიშლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ტყისპირი და მიმდებარე სოფელბში; 13:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნახიდური, ჭაპალა, ხიდისყყური, ბოლნისი, მამხუტი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.