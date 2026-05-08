9-11 მაისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 9 მაისს 07:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სართიჭალა, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11 მაისს 11:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კეშალო, კაპანახჩი, ილმაზლო, ამბაროვკა და მიმდებარე სოფელბსი; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, დიდი თონეთი, მანგლისი და მიმდებარე სოფელბში; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირაგა, ივანოვკა, ჯიგრაშენი, მენკალისი და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.