გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 3 ივნისს 11:00-დან 12:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთში. 11:00-დან 11:30 საათამდე და 12:00-დან 12:30 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში წინწყარო, ქოსალარი, ქსოვრეთი, არნაუთი. 15:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ალექსეევკა, ჯვარა, პატარა და დიდი ირაგა, ნავთიანი, ჭივჭავი.
11:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში ქვემო სარალი, შულავერი, აჭარის დასახლება, ალექსეევკა, აგარაკი, მარეთი და მიმდებარე სოფლებში.
11:00-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ვაზიანი, ვაზიანის დასახლება, გამარჯვება, ახალსოფელი და მიმდებარე ტერიტორიაზე. 12:00-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში კრწანისი, მთის ძირი, მარტყოფი, თელეთი, კუმისის ტბის სანაპიროზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.