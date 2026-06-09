გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 10 ივნისს 11:00-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს ბოლნისის რაიონის სოფლებში ქვ. ბოლნისი, ბოლნისი, მამხუტი, სავანეთი, ხატისოფელი, კუდრო, მუხრანა, სამტრედო და მიმდებარე სოფლებში. 11:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ტალავერი, პატარა დარბაზი. 12:00-დან 13:00 საათამდე და 16:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში მუშევანი, ჯავშანიანი, ქვეში, კიანეთი, საბერეთი, აკაურთა.
11:30-დან 18:00 საათამდე – მომხმარებლებს სოფელ გამარჯვებაში.
17:00-დან 18:30 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფელ შულავერის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.