სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 19 ივნისს 10:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, სამება, ტბეთი, გუნიაკალა, ხადიკი და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, ლერმონტოვის, სვერდლოვის, სულხან-საბას და მიმდებარე ქუჩებზე; 14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ფალიაშვილი, მეგობრობის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 16:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მამხუტი, ტალავერი, მუხრანა და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.