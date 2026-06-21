შვეიცარიაში აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დასრულდა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო „როიტერსს“ მომლაპარაკებელ ჯგუფთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა.
ამ დროისთვის, უცნობია მოლაპარაკებების დეტალები.
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის, IRIB-ის ცნობით, მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის დროს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით არანაირი მოლაპარაკება არ გამართულა. ამავე ცნობებით, პირველი 80-წუთიანი სესია 14-პუნქტიან ურთიერთგაგების მემორანდუმს დაეთმო – განსაკუთრებული აქცენტი ლიბანში არსებულ ვითარებაზე გაკეთდა.
მოლაპარაკებებში აშშ-ის, ირანის და ორი შუამავალი სახელმწიფოს – კატარისა და პაკისტანის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
ცნობისთვის, აშშ-ის დელეგაციას ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი ხელმძღვანელობს. ასევე, აშშ-ის დელეგაციის შემადგენლობაში დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები, სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი შედიან.
ირანის დელეგაციას, რომლის შემადგენლობაშიც საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი შედის, ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაგერ ღალიბაფი უძღვება