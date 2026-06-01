1 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 1 ივლისს 10:30-დან 11:00 საათამდე და 17:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში; 11:00-დან 11:10 საათამდე და 16:50-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, მამხუთი, აკაურთა და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელბში მამხუთი, სადახლო, ზემო სარალი, ხულდარა და მიმდებარე სოფელბში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტეს ბოლნისში ბარათაშვილის, ფიროსმანის, ბესიკის, 300 არაგველის და მიმდებარე ქუჩებზე; 18:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში ორბეტი, დიდი თონეთი, მოხისი, ღვევი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.