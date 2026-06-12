12 ივნისს,გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 12 ივნისს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს ქ. თეთრწყაროში და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინწყარო, კოდა, მუხათი, ვაშლოვანი, სამშვილდე, გოლთეთი, დაღეთი, აბელიანი, ასურეთი, ჯორჯიაშვილი, ჩხიკვთა, ტბისი, აბრამეთი, ბორბალო, მადანი და მიმდებარე სოფლებში.
11:05-დან 20:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვარკეთილი, ვარკეთილის მეურნეობა, პატარა ლილო, დიდი ლილო. 12:00-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, თაზაქენდი, ქესალო. 12:00-დან 12:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში მინ.საბჭო, კაპანახჩი, კალინინო, ლელაშხა. 16:00-დან 18:00 საათამდე – მომხმარებლებს გარდაბანში აღმაშენებლის, სადგურის, კონსტიტუციის, ასათიანის, რისთავის, გორკის და მიმდებრე ქუჩებზე, სოფლებში თბილწყარო, ბოტანიკა.
11:10-დან 18:00 საათამდე – აბონენტებს რუსთავში მეგობრობის, 9 ძმის, კლდიაშვილის ქუცებზე.
12:00-დან 19:00 საათამდე – მომხმარებლებს დმანისში 9 აპრილის, გამსახურდიას, მუსხელიშვილის, აღორძინების, კოსტავას, ჩოლოყაშვილის, გოგებაშვილი, შანიძის, გამარჯვების და მიმდებარე ქუჩებზე.
13:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს წალკის რაიონის სოფლებში განთიადი, სამება, ტბეთი, დარაკოვი, წინწყარო, წალკაში გ.ცაბაძის, მექანიკურის, წერეთელის ქუჩებზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.