20-22 ივნისს,სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 ივნისს 14:30-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, სულხან-საბას, სვერდლოვის და მიმდებარე ქუჩებზე; 22 ივნისს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს წალკაში თამარ მეფის, 25 მარტის, ჭელიძის, კალაიჩევის და მიმდებარე ქუცებზე; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში ვახტანგისი, ქესალო, ნაზარლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:05 საათამდე და 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქესალო, ნაზარლო, ვახტანგისი, კალინინო და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.