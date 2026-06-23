23 ივნისს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 ივნისს 11:00-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, თაყაიშვილის, გიორგაძის, ბორჩალინის, ტაბიძის, წერეთლის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხატისოფელი, ხიდისყური, სამტრედო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდი ლილო და მარტყოფი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.