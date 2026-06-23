24 ივნისს,სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 ივნისს 11:00-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირაჩმუღანლო, კირიხლო, ცხენსაშენი და მიმდებარე ტერიტორიაზე; 11:30-დან 17:30 საათამდე აბონენტებს რუსთავში ლომოურის, ახმეტელის, რუსთაველის, გამსახურდიას და მიმდებარე ქუცებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 15:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტბებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ნაგები, ჯანდარა, მზიანეთი, თბილწყარო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.