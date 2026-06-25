25 ივნისს,სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 25 ივნისს 10:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში 26 მაისის, ქობულეთის, მუსხელიშვილის, ჯავახიშვილის, ლაღიძის, გოგოლის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიი სადახლო, ცოპი, ხოჯორნი, თაზაქენდი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თბილისის, მეგობრობის, ვახუშტის, მელიქიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.