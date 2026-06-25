26 ივნისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 26 ივნისს 11:00-დან 12:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქურთლიარი, ლეჟბადინი, ბადიაური, წერეთელი, დიდი მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში თოდრიას, შევჩენკოს, მეგობრობის, დადიანის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 11:30-დან 19:00 საათამდე დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირგანჩაი, ბაზაქლო, გუგუთი, დალარი და მიმდებარე სოფელბში; 12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში ვახტანგისი, ნაზარლო, ქესალო და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.