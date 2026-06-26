27-29 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 ივნისს 00:10-დან
01:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
რუსთავში შარტავას, ჩერკასკის, ლეონიძის, კოსტავას და მიმდებარე ქუჩებზე
არსებული კორპუსების ნაწილში;
13:00-დან 17:00 საათამდე ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა, ზვარეთი, ქვეში, რატევანი და
მიმდებარე სოფლებში;
29 ივნისს მარნეულში რუსთაველის, 26 მაისის,
გამსახურდიას, კოსტავას, სულხან-საბას და მიმდებარე ქუჩებზე; 29 ივნისს
12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ქესალო, ნაზარლო, ლელაშხა, აზიზბეკოვი და მიმდებარე
სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.