4 ივნისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 4 ივნისს 02:00-დან 03:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარათაკლია, აღთაკლია, გაჩიანი, ფოლადაანთკარი და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, თაზაქენდი, ქესალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 20:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, სართიჭალა და მიმდებარე სოფლებში; 11:15-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კულარი, კირაჩმუღანლო, კირიხლო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაშტაფა, წითელი სოფელი, მარადისი, ყულარი და მიმდებარე სოფლებში; 115:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ტეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, პანტიანი, წვერი, დიდგორი, კვესეთი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.