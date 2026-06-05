ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 5 ივნისს 11:15-დან 13:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახკერპი, ჩანახჩი, ხოხმელი და მიმდებარე სოფლებში; 11:25-დან 20:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნორიო, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, მაზნიაშვილის, გიორგაძის, ერეკლე მეორის და მიმდებარე ქუჩებზე; 15:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქვემო სარალი, შულავერი, შაუმიანი, სეიდგოჯალო და მიმდებარე სოფლებში; 15:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუშევანინ, ჯავშანიანი, კიანეთი, ხატისოფელი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.