ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 1 943-მდე გაიზარდა, – ინფორმაციას BBC-ი ავრცელებს.
გამოცემის ცნობით, დაშავებულია 10 000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო ათიათასობით ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება.
იორდანიიდან ჩასულმა სამაშველო ჯგუფმა განაცხადა, რომ დამანგრეველი მიწისძვრიდან ექვსი დღის შემდეგ ნანგრევებიდან სამი წლის ბავშვი ცოცხალი ამოიყვანეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
NASA-ს თანამგზავრული მონაცემების პირველადი შეფასების თანახმად, მიწისძვრამ, სავარაუდოდ, 58 870 შენობა დააზიანა ან გაანადგურა.
გაერომ განაცხადა, რომ მიწისძვრისგან დაზარალებულ ქვეყანაში ათიათასობით ადამიანს სასწრაფოდ სჭირდება საკვები და თავშესაფარი.
შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი, 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა.