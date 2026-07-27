საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მინისტრთა კაბინეტის სხდომას გამართავს, რადგან ტყის ხანძრები სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ბორდოს უახლოვდება.
ქალაქის მერის, თომას კაზენავის თქმით, სიცხის მორიგი ტალღა კიდევ უფრო გაართულებს მზარდი ხანძრის ჩაქრობის მცდელობებს. ცეცხლი ქალაქიდან უკვე დაახლოებით15 კილომეტრშია. მანამდე მან აღნიშნა, რომ ბორდოდან, სადაც დაახლოებით 850 ათასი ადამიანი ცხოვრობს, ევაკუაცია არ იგეგმება.
გასული კვირის განმავლობაში ტყის ხანძრები მთელ ევროპაში მძვინვარებდა, ძირითადად საფრანგეთსა და ესპანეთში. ორივე ქვეყანაში ქვეყანაში ჯამში 330 ათასზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა.
ათობით ათასი ადამიანის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა ბორდოს მიმდებარე რეგიონიდან, ხოლო საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ლორან ნუნიესმა აღნიშნა, რომ სიტუაცია კვლავ „ძალიან არასახარბიელოა“ და ცეცხლი ქალაქისკენ „არაპროგნოზირებადად მიიწევს“.
ამინდის პროგნოზის მიხედვით, სამშაბათიდან საფრანგეთის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 40°C-ს მიაღწიოს.