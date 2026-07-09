10 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 10 ივლისს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელბში მარტყოფი, წინუბანი, დიდი ლილო, ნორიო და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კასუმლო, ულაშლო, ყულარი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში 26 მაისის, ქობულეთის, ლაღიძის, ყაზბეგის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, წალასყური, ახალწყალი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასურეთი, წინწყარი, საბირქენდი, ალგეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სადახლო, კაჩაგანი, ტაკალო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრწყაროში ფარნავაზის, 9 აპრილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 14:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისის ტბის სანაპირო, კრწანისი, წალასყური, კოდა და მიმდებარე სოფლებში; 16:55-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შაუმიანი, სარალი, წერაქვი, კასუმლო, ულაშლო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.