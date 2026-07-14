14 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 14 ივლისს 11:00-დან 11:10 საათამდე და 15:50-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, მთის ძირი, კუმისის ტბის დასახლება და მიმდებარე სოფლებში; 12:05-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეუკლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზქენდი, თაზაქენდი, ლეჟბადინი, ქურთლიარი და მიმდებარე სოფლებში; 14:45-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჯანდარა, კიზილაჯლო და მიმდებარე სოფლებში; 15:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფოლადაანთკარი, ფონიჭალა, ყარაჯალარი, აღთაკლია და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.