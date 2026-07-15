15 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 15 ივლისს 11:00-დან 17:00 საათამდე და 12:30-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისში წმ. ნინოს, ნანა დედოფლის, თევდორე მღვდლის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ჯანდარა, თბილწყარო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აშკალა, ავრანლო, ნარდევანი, რეხა და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 12:30 საათამდე და 17:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მე-19, მე-18, 21-ე მიკრორაიონების კორპუსების ნაწილს და მიმდებარე ქუჩებზ; 15:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თელეთი, ახალწყალი, მუხრან თელეთი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.