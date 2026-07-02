2 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 2 ივლისს 12:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს რუსთავში ფალიაშვილის, მეგობრობის, ვაჟა-ფშაველას, ვახუშტის, გონაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 13:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალსოფელი, ალგეთი, მანგლისი, ზირბითი, გოხნარი და მიმდებარე სოფლებში; 16:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში 1 მაისის, სპორტის, მშენებელთა და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს; 17:00-დან 17:15 საათამდე და 18:15-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაბა კაზრეთი, ბალიჭი, კიანეთი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.