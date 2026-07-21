21 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 21 ივლისს 11:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ნაგები, ჯანდარა, მზიანეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაზიანი, ახალსოფელი, მარტყოფი, გამარჯვება და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაბულახი, ახალი გოდაგდაგი, მამიშლარი, უსეინქენდი და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, სამება, დარაკოვი, ხადიკი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.