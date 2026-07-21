22 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 ივლისს 10:00-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტალავერი, მამხუტი, კუდრო, ნახიდური და მიმდებარე სოფლებში; 12:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში გამსახურდიას, რუსთაველის, მუსხელიშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მერნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყულარი, ხულდარა, ზემო სარალი და მიმდებარე სოფელბში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.