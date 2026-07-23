23 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 ივლისს 10:00-დან 10:10 საათამდე და 16:50-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში დიდი თონეთი, ბეშთაშენი, ორბეთი, განთიადი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გომარეთი, ორმაშენი, კიზილაჯლო, ველისპირი, სარკინეთი და მიმდებარე სიფლებში; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, თელეთი, მარტყოფი და მიმდებარე სოფლებში; 11:04-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში რუსთაველის, გიორგაძის, მაზნიაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელბში წინწყარო, ქოსალარი, არნაუთი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.