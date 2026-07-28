გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 28
ივლისს 10:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით
შეეზღუდებათ აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში
არხოტი, ნაპილნარი, შეხვეტილა, პანტიანი და მიმდებარე სოფლებში.
11:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს დმანისს რაიონის სოფლებში
განთიადი, დიდი დმანისი, მაშავერა, კიზილქილისა, ჯავახი, კაკლიანი და
მიმდებარე სოფლებში.
11:30-დან 17:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში
ხოჯორნი, ახკერპი, წერაქვი, ჩანახჩი, გიულბახი, ოფრეთი, წერაქვი და
მიმდებარე სოფლებში. 12:20-დან 19:20 საათამდე – აბონენტებს მარნეულიში
მუსხელიშვილი, 26 მაისის, გუდიაშვილის, ქობულეთის, ლაღიძის, ყაზბეგის,
მაიაკოვსკის, გრიბოედოვის და მიმდებარე ქუჩებზე.
11:40-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს წალკის რაიონის სოფლებში
ბეშთაშენი, ხაჩკოვი, ბარეთი, ახალშენი, ჩივთ-კილისა, კარაკომი, თეჯისი,
ჩოლიანი და მიმდებარე სოფლებში.
12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის რაიონის ნახიდური,
მუხრანა, ხიდისყური, ბალახაური, ცურტავი, თამარისი, ჭაპალა და მიმდებარე
სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის
მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.
28 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს
გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 28