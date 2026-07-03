3 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 3 ივლისს 11:00-დან 12:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ალგეთი, საბირკენდი, სადახლო, აზიზქენდი და მიმდებარე სოფელბში; 11:30-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, დიდი თონეთი, პანტიანნი, მოხისი, ზირბითი და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თაზაქენდი, კალლინინო, ბირლიკი და მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს მანგლისში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.