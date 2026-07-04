4ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 4 ივლისს 09:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს მარნეულში კოსტავას, მუსხელიშვილის, ფიროსმანის და მიმდებარე ქუჩებზე; 15:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კიროვკა, დამია, სარალი, ახლო ლალო და მიმდებარე სოფლებში; 6 ივლისს 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლემშვენიერა, ნაგები, მზიანეთი, თბილწყარო და მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფლებში ირაგა, ჯვარა, ალექსეევკა, შიხილო და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვახტანგისი, ნაზარლო, ქესალო, კალინინო და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.