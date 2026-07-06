ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 7 ივლისს 11:00-დან
15:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყარაჯალარი, აქთაკლია, გაჩიანი და
მიმდებარე სოფლებში; 12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფელბში ქესალო, ლელაშხა, აზიზბეკოვი და მიმდებარე
სოფლებში; 12:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი, სააკაძე, საცხენისი და მიმდებარე
სოფლებში; 13:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში დამია, ზემო სარალი, ახლო ლალო, სადახლო და
მიმდებარე სოფლებში; 13:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში
დოლიძის, გონაშვილის, ჩოხელის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული
კორპუსების ნაწილს; 15:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხაჩკოვი, კაბური, ჩივთქილისა, საბეჭისი და
მიმდებარე სოფლებში; 16:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარეულში
რუსთაველის, 26 მაისის, გამსახურდიას, მუსხელიშვილის და მიმდებარე
ქუჩებზე. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.
7 ივლისს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 7 ივლისს 11:00-დან