5 აგვისტოს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

გამანაწილებელ ქსელში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 5 აგვისტოს 10:00-დან 10:30 საათამდე და 16:30-დან 17:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განთიადი, სამება, ტბეთი, დაშბაში, დარაკოვი და მიმდებარე სოფლებში, დაბა წალკაში ცაბაძის, მექანიკურის, წერეთლის და მიმდებარე ქუჩებზე. 11:00-დან 16:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში ავრანლო, აშკალა, საყდრიონი, კიზილ-კილისა, კუში, ოზნი, აიაზმა, ბურნაშეთი და მიმდებარე სოფლებში.
10:10-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს თეთრიწყაროს რაიონის სოფლებში არხოტი, ნაპილნარი, შეხვეტილა, ჯვრისხევი, ზემო ჭინჭრიანი, ანტიანი და მიმდებარე სოფლებში.
11:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში ხოჯორნი, ახკერპი, წერაქვი, ჩანახჩი, გიულბახი, ოფრეთი, სიონი და მიმდებარე სოფლებში. 17:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს მარნეულში ნარიმანოვის, ვურგუნის, ახუნდოვის, ბერიტაშვილის, ბაქოს, ალგეთის, მაზნიაშვილის, ნიზამის, რუსთაველის, თაყაიშვილის, აბდულა შაიგის, დიმიტროვის და მიმდებარე ქუჩებზე.
13:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის რაიონის სოფლებში ახალწყალი, ქვემო და ზემო თელეთი, მუხრან თელეთი, კუმისი, წალასყური და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.