რა იცით გოგი ქავთარაძის შესახებ?

TV4-ის ქვიზით შეძლებთ ქართული თეატრისა და კინოს არტისტის გოგი ქავთარაძის წარსული და ფილმოგრაფია გაიხსენოთ. სამწუხაროდ, მსახიობი და რეჟისორი დღეს გარდაიცვალა.

You got {{SCORE_CORRECT}} out of {{SCORE_TOTAL}}