27 აგვისტოს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 აგვისტოს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ირაგა, წვერი, ორბეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თრიალეთი, კავთა, ხრამჰესი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს რუსთავში მშვიდობის, ჯავახიშვილის, ცურტაველის და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილში; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კაჩაგანი, აღმამედლო, ტაკალო, ქირაჩ-მუღანლო და მიმდებარე სოფლებში; 11:30-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში აღმაშენებლის, რუბეროიდის და მიმდებარე ქუჩებზე; 12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისში და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდისყური, ფოლადაური, კუდრო და მიმდებარე სოფელბში. სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.