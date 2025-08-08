8 აგვისტოს,გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 8 აგვისტოსს 07:00-დან 07:15 საათამდე ელექტროენერგია შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აზიზკენდი, თაზაქენდი, ალგეთი, ლეჟბადინი, ბაიდარი, პირველი და მეორე ქესალო და მიმდებარე ოფლებში
09:00-დან 09:10 საათამდე და 12:50-დან 13:00 საათამდე – აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრწანისი, მთის ძირი, ფონიჭალა, კუმისი, კუმისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 10:30-დან 17:00 საათამდე მონაკვეთში – აბონენტებს სოფლებში ვაზიანი, მარტყოფი, მუხროვანი, სააკაძე, ვაზიანის დასახლება, ახალსოფელი, მზიანეთი, გამარჯვება და მიმდებარე ტერიტორიაზე. 16:00-დან 19:00 საათამდე – აბონენტებს სოფლებში წინუბანი, ნორიო, მარტყოფი, მთისძირი, ბროწეულა.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.