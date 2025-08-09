9 და 11 აგვისტოს,გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში არსებული აბონენტების ნაწილს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 9 აგვისტოს 06:30-დან 10:30
საათამდე ელექტროენერგია შუწყდებათ აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში წერეთელი, ორჯონიკიძე, საიმერლო, არაფლო.
06:30-დან 07:00 საათამდე და
10:00-დან 10:30 საათამდე – აბონენტებს მარნეულში მერაბ კოსტავას, ტაბიძის, ნიზამის,
ნარიმანოვის, იალღუჯის, ჟორდანიას, სამედ ვურგუნის და მიმდებარე ქუჩებზე.
9 აგვისტოს 12:00-დან 15:00 საათამდე – აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ნახიდური, მუხრანა, ხიდისყური, ბალახაური, ცურტავი, ხატისოფელი, ქვ.
ბოლნისი, მამხუტი, დაბა თამარისში და კაზრეთში .
11 აგვისტოს 11:00-დან 18:30 საათამდე ენერგომომარაგება შეეზღუდებათ აბონენტებს
წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბედიანში, თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ დიდი
კლდეისში, ხრამჰესის მიმდ.
11 აგვისტოს 11:00-დან 17:00 საათამდე მონაკვეთში – აბონენტებს მარნეულის რაიონის
სოფლებში საბირკენდი, ალგეთი, ოფრეთი, სადახლო, თაზაკენდი, დამია-გეურარხი,
აზიზკენდი.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე ელექტროენერგიის მიწოდება
ჩვეულ რეჟიმში აღდგება.