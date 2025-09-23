ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 სექტემბერს 11:00-დან 19:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კამარლო, დაგარახლო, იაღუფლო, სოგუთლო, იაკუბლო და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თამარისი, ალავარი, ცურტავი, შაუმიანი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, თელეთი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 13:30 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბირქენდი, ალგეთი, ოფრეთი, სადახლო და მიმდებარე სოფლებში;
12:30-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულში მერაბ კოსტავას, წერეთლის, ტაბიძის, სამედ ვურგუნის და მიმდებარე ქუჩებზე;
13:10-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინუბანი, დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობა, ნასაგური და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.