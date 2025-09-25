25 სექტემბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 25 სექტემბერს 02:00-
დან 02:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
რუსთავში თოდრიას, კლდიაშვილის, ხერხეულიძის, ლესელიძის და მიმდებარე
ქუჩებზე;
11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ირგანჩაი, ამამლო, მამიშლო, საფარლო, კამიშლო და მიმდებარე
სოფლებში;
11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არაფლო, ჯანდარი, ბაითლარი და მიმდებარე
სოფლებში;
11:30-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს დმანისში 26 მაისის,
გორგასლის, აღმაშენებლის და მიმდებარე ქუჩებზე;
11:45-დან 19:00 საათამდე
აბონენტებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არხოტიი,
ნაპილნარი, ჯვრისხევი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 16:00 საათამდე
აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი, თელეთი,
წალასყური, ახალწყალი და მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 13:00 საათამდე
აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მუღანლო, სართიჭალა,
სიონის უბანი და მიმდებარე სოფლებში;
13:00-დან 16:00 საათამდე
აბონენტებს ბოლნისში წერეთლის, სულხან-საბას და მმიმდებარე ქუჩებზე;
13:15-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში თამარისი, არქევანი, ქოლაგირი, ცურტავი, მოლახმედლო და
მიმდებარე სოფლებში;
16:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბანში
აღმაშენებლის, სტალინის, ულიანოვსკის, ჭავჭავაძის და მიმდებარე ქუჩებზე.
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება
ჩვეულ რეჟიმში.