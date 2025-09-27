27-29 სექტემბერს,ქვემო ქართლის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეიზღუდება

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 სექტემბერს 10:00-
დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
რუსთავის ნაწილში;

29 სექტემბერს 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში;

11:00-დან 12:00 18:00-დან
19:00 საათამდე აბონენტებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ირგანჩაი, ამამლო, ქვემო ოროზმანი და მიმდებარე სოფლებში;

16:00-დან 17:00
საათამდე აბონენტებს მარნეულში ლერმონტოვის, თბილისის, რუსთაველის,
სულხან-საბას და მიმდებარე ქუჩენზე.

სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.