რუსთავში არსებული ამორტიზებული სტადიონის ნაცვლად, უეფას IV კატეგორიის სტადიონი აშენდება
იგეგმება 8 000 მაყურებელზე გათვლილი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სტადიონის აშენება, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ ძირითადი სტადიონის არქიტექტურულ და საინჟინრო გადაწყვეტებს, არამედ მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის – მათ შორის სათადარიგო მოედნის, საშხაპეების, გასახდელების, პრესის სივრცეების, ავტოსადგომების, განათების, უსაფრთხოების სისტემებსა და სხვა აუცილებელ კომპონენტებს
პროექტის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მისი სრულ შესაბამისობაში მოყვანა თანამედროვე ტექნიკურ მოთხოვნებთან
მშენებლობის დასრულების შემდეგ სტადიონი შეძლებს უმასპინძლოს როგორც ჩემპიონთა ლიგის მატჩებს, ისე სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებს, მათ შორის – ახალგაზრდულ და მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებს