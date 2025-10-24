24 ოქტომბერს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 ოქტომბერს 11:00-
დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ნაპილნარი, არხოტი, ჯვრისხევი,
მანგლისი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 13:00 საათამდე და 15:00-დან
16:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის მუნიციპალუტეტის სოფელ
წერეთელში;
12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხატისოფელი, ხიდისყური, კუდრო, ჭაპალა და
მიმდებარე სოფლებში;
12:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დმანისში 26
მაისის, ჭუბერის, გორგასლის და მიმდებარე ქუჩებზე;
12:40-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მარტყოფი,
საცხენისი და მიმდებარე სოფლებში.
სამუშაოების დასრულების თანავე,
ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.