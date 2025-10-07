7 ოქტომბერს,ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 7 ოქტომბერს 11:00-
დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ორბეთი, დიდი თონეთი,
კვესეთი, დიდგორი, ღოლოვანი და მიმდებარე სოფლებში;
11:00-დან 15:00
საათამდე აბონენტებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კუმისი,
ახალწყალი, თელეთი, წალასყური და მიმდებარე სოფლებში;
13:30-დან 18:00
საათამდე აბონენტებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკაურთა,
ზვარეთტი, რატევანი და მიმდებარე სოფელბში.
სამუშაოების დასრულების
თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.